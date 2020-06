Gibt das etwa genauso viel Streit wie in der Model-Villa? In der diesjährigen Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel lernten sich Mareike Lerch und Nadine Wimmer vor laufenden Kameras kennen. Doch auch nach der Show verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Diese besiegelten die ehemaligen Kandidatinnen vor Kurzem mit einem besonderen Schritt: Nadine zieht zu Mareike und ihrem Verlobten Philipp. Doch was sagt Philipp eigentlich zu seiner Mitbewohnerin? Im Promiflash-Interview äußert er sich jetzt zu den neuen Wohnverhältnissen!

Nachdem Nadine nun schon seit ein paar Tagen bei dem jungen Paar wohnt, gibt Mareikes Liebster einen Einblick in seinen neuen Alltag. "Das gefällt mir sehr, sehr gut", erklärt er gegenüber Promiflash. Doch neben der ehemaligen GNTM-Kandidatin bekam er es noch mit einer weiteren Mitbewohnerin zu tun: Denn Nadine zog zusammen mit ihrer Hündin Gustl aus der bayerischen Landeshauptstadt München mehrere Hundert Kilometer weit weg nach Berlin. Allerdings scheint Philipp gerade an dieser kunterbunten Mischung Gefallen zu finden. "Ich wohne jetzt mit zwei wunderschönen Katzen, einem supersüßen Mops und zwei sehr attraktiven und netten Damen zusammen", berichtet er.

Nadine erfreut sich ebenfalls an der neuen Wohngemeinschaft, denn sie verstehe sich mit dem jungen Paar richtig gut. "Ich komme mir bei Philipp und Mareike nie vor wie das fünfte Rad am Wagen", schwärmte sie.

