Heidi Klum (48) sorgt mit dem diesjährigen Nacktshooting bei Germany's next Topmodel für Furore! Bei den Dreharbeiten zu der beliebten Castingshow in Kalifornien fotografierten Paparazzi Heidis Kandidatinnen, während diese hüllenlos waghalsig posierten. Zudem waren die Nachwuchsmodels während der Fotosession auch den neugierigen Blicken der Fußgänger ausgesetzt, die Challenge fand nämlich an einem öffentlich zugänglichen Strand statt. Aber nicht nur die Fans sind deshalb total schockiert – auch die ehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen Yasmin Boulaghmal (20) und Mareike Lerch zeigten sich im Promiflash-Interview jetzt fassungslos!

"Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm es für die Personen sein muss", betonte Yasmin aus Staffel 16 gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Mir würde es damit auf jeden Fall sehr, sehr schlecht gehen." Dass die Kandidatinnen auf den aktuellen Paparazzifotos noch nicht einmal während des Gesprächs mit Heidi einen Bademantel tragen, schockiert die Influencerin ebenfalls total. Im vergangenen Jahr sei das noch ganz anders gewesen – Yasmin rief sich ihr eigenes Nacktshooting in Erinnerung: "Immer wenn wir kurz mit Heidi gesprochen haben, hatten wir einen Bademantel an, dass man wirklich nichts sieht."

Auch Mareike, die in der 15. Staffel Platz 15 belegte, ist von den offenbar fehlenden Vorsichtsmaßnahmen am Set schockiert. "Ich finde, das sollte ein ganz starkes Signal an alle zukünftigen Kandidatinnen senden, welchen Stellenwert die Teilnehmerinnen in den Augen der Produktion haben", brachte sie ihr Entsetzen zum Ausdruck.

Instagram / yasmin.gntm2021.official Yasmin, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

ActionPress Ein Model mit Heidi Klum und Brian Bowen Smith am GNTM-Set

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch im November 2021 in Berlin

