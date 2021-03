Haben die diesjährigen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen etwa gar nicht den Wunsch, sich den begehrten Titel zu sichern? Auch in der vergangenen Folge der Castingshow gerieten ein paar der Mitstreiterinnen wieder heftig aneinander – mitunter war auch der erste Modeljob ein Grund für den Zoff. Doch verlieren die Mädchen dadurch vielleicht das Ziel aus den Augen? Ex-GNTM-Girl Nadine zweifelt jedenfalls bei der einen oder anderen Teilnehmerin an deren Absicht, Topmodel zu werden!

"Bei manchen frage ich mich, ob die da sind, um Influencer zu werden, oder ob sie da wirklich weiterkommen wollen", verriet Nadine in einem Instagram-Livestream während der Werbepause. Bereits in den vergangenen Jahren habe man doch gesehen, wie der Hate teilweise ausgeartet sei. "Dann hoffe ich, dass die Mädels dieses Jahr starke Nerven haben", erklärte die Blondine. Bei einigen der Girls ist sich die Beauty allerdings sicher, dass sie darauf hoffen, einfach gut in der Sendung dargestellt zu werden.

"Da bin ich gespannt, wie das noch abgehen wird", äußerte Nadine ihre Vorfreude auf die noch kommenden Folgen von Heidi Klums (47) Show. Sie könne aber auch nachvollziehen, dass das Streitpotenzial in dieser Staffel besonders hoch sei: "Die Leute sind ja auch gefrustet von Corona und so weiter, da liegen überall die Nerven blank!"

Nadine Wimmer, Model

Nadine Wimmer, TV-Bekanntheit

Nadine Wimmer im Januar 2021

