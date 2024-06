Ex-GNTM-Kandidatin Mareike Lerch ist erstmals schwanger!

Was für schöne Nachrichten von Mareike Lerch: Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin erwartet ein Baby! Das verkündet sie ihren Fans nun mit einem süßen Post auf Instagram. "Das Weihnachtsgeschenk wird in diesem Jahr anders sein als sonst", schreibt die Influencerin unter einem Foto, auf dem sie in Unterwäsche posiert und liebevoll ihre kleine Babykugel streichelt. Wie sie in den Hashtags verrät, ist sie in der zwölften Woche schwanger. Der Vater des Babys ist ihr Mann Phillip Herder.

Die Fans und Freunde des Models sind ganz begeistert von den Neuigkeiten und gratulieren Mareike und ihrem Mann zu ihrem Babyglück. "So viel Liebe an euch beide. Ihr zwei seid wirklich solche Herzensmenschen. [...] Freue mich darauf, euer Mini dann bald kennenzulernen" und "Herzlichen Glückwunsch und eine tolle Schwangerschaft" lauten nur zwei von zahlreichen Kommentaren unter Mareikes Post. GNTM-Kollegin Sarah Posch (24) schreibt: "Ah, herzlichen Glückwunsch!" Dafür bedankt sich die baldige Mama direkt: "Danke, Süße!"

Mareike hatte 2020 ihr Glück bei GNTM versucht, konnte Heidi Klum (51) aber leider nicht genug von sich überzeugen. Sie war lediglich auf dem 15. Platz gelandet, den Sieg hatte sich damals Jacky Wruck (25) geholt. Kurz nach ihrer Teilnahme an der Castingshow im November 2020 gab sie ihrem Partner Phillip das Jawort – und zwar in einem Traum aus schwarzem Tüll!

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch, Ex-GNTM-Kandidatin

Promiflash Mareike und Philipp Herder in Berlin, November 2020

