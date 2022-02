Heidi Klum (48) legt beim diesjährigen Germany's next Topmodel-Nacktshooting noch eine Schippe drauf! Bei den Dreharbeiten zur aktuellen Staffel der Castingshow sind jetzt brisante Paparazzifotos entstanden: Auf den Schnappschüssen rekeln sich Heidis Nachwuchsmodels komplett hüllenlos als menschliche Zeiger in einer XXL-Uhr – und das an einem öffentlich zugänglichen Strand in Kalifornien. Somit waren sie noch nicht einmal vor den neugierigen Blicken der Passanten geschützt. Geht Heidi mit diesem krassen Shooting zu weit? Promiflash hat bei den ehemaligen Kandidatinnen Mareike Lerch und Yasmin Boulaghmal (20) und dem Ex-GNTM-Juror Peyman Amin (50) nachgefragt...

