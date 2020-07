Das Baby ist da! Im vergangenen Februar hatte Brix Schaumburg überraschend verkündet: Er erwartet seinen ersten Nachwuchs mit seiner Frau Alina! Wenige Wochen später enthüllte der Serienstar auch, dass die beiden ein kleines Mädchen bekommen werden. Seitdem hält das Paar seine Fans mit wöchentlichen Updates auf dem Laufenden. Und jetzt ist es endlich so weit: Ihr Kind ist auf die Welt gekommen!

Wie RTL erfahren hat, sind Deutschlands erster geouteter transsexueller Schauspieler und seine Göttergattin nun frischgebackene Eltern. Der TV-Sender gibt an, dass die Neu-Mama ihr Baby "gesund und munter auf die Welt gebracht" hat. Weitere Details zur Geburt und den Name des kleinen Wonneproppens hält die dreiköpfige Familie allerdings bislang geheim. Sicher ist aber schon mal, dass Brix nun alle Hände voll zu tun hat. Denn der 30-Jährige muss sich nicht nur an seine neue Vaterrolle gewöhnen, sondern steht aktuell auch für die neue Serie "Sunny" vor der Kamera.

Erst kurz vor der Geburt seines kleinen Mädchens hat Brix in einem Interview angegeben, dass er sich keine Sorgen mache, den Spagat zwischen Privatleben und Job zu meistern. "Ich bin gerne am Set und ich weiß, dass meine Frau in guten Händen ist", erzählte er.

