Valentina Pahde (25) ließ vor Kurzem für ihre Fans eine echte Freuden-Bombe platzen – sie bekommt mit ihrer GZSZ-Rolle Sunny eine ganz eigene Serie, die in München spielen wird. Sunny – wer bist Du wirklich? wird das Format heißen. Kurze Zeit später wurden auch die ersten Co-Stars vorgestellt, die neben der Blondine zu sehen sein werden. Jetzt wurde ein weiterer Darsteller der Serie vorgestellt, und der ist ein echter Hingucker!

Der attraktive junge Mann heißt Brix Schaumburg, kommt aus Marburg und wurde tatsächlich als Frau geboren. "Dass TVNOW uns diese Plattform bietet und ich mich in der Rolle Nik als Transmann zeigen darf, ist für mich natürlich eine Herzensangelegenheit", schwärmt Brix über seine Rolle in dem neuen Format gegenüber RTL. Für ihn gehört seine Serien-Persona zu einer sehr relevanten und zeitgemäßen Storyline, die in seinen Augen 2020 perfekt widerspiegelt. Er glaubt auch, dass das Thema "Wer bin ich wirklich?" viele Zuschauer erreichen wird: "Ich denke, diese Frage stellen wir uns alle immer wieder. Identität und Selbstliebe sind wichtige Themen."

Neben Brix können sich die Zuschauer aber noch auf zwei weitere Hotties in "Sunny – wer bist Du wirklich?" freuen: Ben Andrews Rumler und Gerrit Klein. Die beiden werden ebenfalls männliche Hauptrollen in der Serie übernehmen.

Anzeige

TVNOW Schauspieler Brix Schaumburg

Anzeige

TVNOW Brix Schaumburg bei einem TVNOW-Shooting

Anzeige

TVNOW Andrews Rumler, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de