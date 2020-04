Ashley Graham (32) lebt ihre Mutterrolle voll aus! Die Curvy-Beauty wurde Anfang des Jahres zum ersten Mal Mama, als ihr Sohnemann Isaac das Licht der Welt erblickte. Seitdem präsentiert das Model sich und seinen Knirps mit Fotos aus dem neuen Alltag via Social Media. Ob beim Wickeln im Supermarkt, beim Kuscheln oder bei einer süßen Badeeinheit – Ashley dokumentiert das Mama-Dasein mit all seinen Facetten. Auch das Stillen ihres Jungen zelebriert Ashley ausgiebig!

In ihrer Instagram-Story teilte die Brünette einen intimen Schnappschuss mit ihrem kleinen Schatz. Darauf schmust Ashley im Bett mit Isaac und gibt ihm die Brust – anscheinend ist er richtig hungrig nach der Muttermilch. Für die 32-Jährige ist das Füttern ihres Kindes in der Öffentlichkeit etwas ganz Normales und Natürliches. Sie sieht es nicht ein, sich dabei zu verstecken. Auch im Livestream oder in Insta-Videos zeigt sie sich beim Stillen. Bei ihren Fans kommt das richtig gut an!

Und wenn Baby Isaac mal nicht zur Stelle ist, zapft Ashley seine Nahrung ab, auch an ungewöhnlichen Orten wie auf dem Rücksitz eines Taxis. "Früher habe ich E-Mails beantwortet, während ich im Uber unterwegs war, heute pumpe ich Milch ab, bevor meine Brüste noch explodieren", offenbarte sie vor einigen Wochen auf Instagram.

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und Ehemann Justin Ervin mit Söhnchen Isaac Menelik Giovanni

Anzeige

Getty Images Ashley Graham, Model

Anzeige

Instagram / ashleygraham Aschley Graham beim Milchabpumpen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de