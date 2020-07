So schön schwanger ist Fiona Erdmann (31)! Die Germany's next Topmodel-Kultkandidatin erwartet derzeit ihr erstes Kind. Bis die Beauty und ihr Partner ihren gemeinsamen Spross das erste Mal in die Arme schließen können, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange: Die werdende Mutter befindet sich im Endspurt der Schwangerschaft. Genauer gesagt ist Fiona bereits in der 36. Woche – und das sieht man ihr definitiv an!

Via Instagram veröffentlichte das Model nun ein hübsches Kugel-Update. Fiona posiert auf dem sommerlichen Bikini-Schnappschuss lässig im Pool – und strahlt mit der Sonne um die Wette. Absoluter Eyecatcher ist natürlich ihr bloßer XXL-Bauch, der in den vergangenen Wochen offenbar noch mal einen ordentlichen Schub gemacht hat. "Krass, wie riesengroß mein Bauch aussieht", staunt auch die Mama in spe in der Bildunterschrift. "Meint ihr, der Bauch wächst noch mehr?"

Fiona kann die Geburt inzwischen kaum noch erwarten. Kein Wunder: Schließlich hatte die 31-Jährige bisher nicht gerade eine unbeschwerte Schwangerschaft! Nachdem sie anfangs unter starken Blutungen gelitten hatte, kam vor einigen Wochen der Verdacht auf, ihr Baby könnte Trisomie 21 haben – dieser sollte sich jedoch nicht bestätigen.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model und Unternehmerin

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann in der 35. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de