Den Fans von Joey King (20) wird ordentlich was geboten! Erst am 24. Juli konnten sich die Bewunderer der Schauspielerin über Nachschub in Sachen Film freuen, denn: Nach sehr vielen Spekulationen wurde tatsächlich "The Kissing Booth 2" auf der Streaming-Plattform Netflix veröffentlicht. Damit ist die Geschichte rund um ihre Rolle aber offensichtlich noch nicht vorbei: Nur wenige Tage später ist von einem Nachfolger die Rede!

In einem YouTube-Livestream nahm Joey zusammen mit den Darstellern Joel Courtney, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez und Meganne Young nun Kontakt zu den Fans auf. Dabei konnte die Elle-Darstellerin eine aufregende Information nicht mehr länger für sich behalten: "'The Kissing Booth 3' wird 2021 veröffentlicht. [...] Es war so schwierig, dieses Geheimnis zu wahren", gab die 20-Jährige zu. Die Fortsetzung sei nur mit dem enormen Support der Zuschauer möglich gewesen.

Aber auch Kollege Joel plauderte interessante Neuigkeiten aus: "Wir sind mit den Dreharbeiten sogar schon fertig. Wir haben den zweiten und dritten Teil gleichzeitig gefilmt." Na, da können sich die Anhänger der Filmreihe also einer Sache sicher sein: Sorgen um gecancelte Dreharbeiten oder um mögliche Verzögerungen der Premiere müssen sie sich keine machen!

CapitalPictures/ActionPress Joel Courtney und Joey King in "The Kissing Booth 2"

Getty Images Joey King, Schauspielerin

CapitalPictures/ActionPress Der Cast von "The Kissing Booth 2"



