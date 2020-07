Der Überraschungs-Hit "The Kissing Booth" bekommt endlich eine Fortsetzung! Im Jahr 2018 zählte die romantische Teenie-Komödie der etwas anderen Art zu den meist geschauten Inhalten auf der Streaming-Plattform Netflix. Kein Wunder: Mit Elles (Joey King, 20) tollpatschiger Art und Noahs (Jacob Elordi, 23) gutem Aussehen eroberte das Format die Zuschauerherzen im Sturm. Nun soll im Juli der zweite Teil auf Netflix starten – und die Fans bekommen schon erste Hinweise, wie die süße Story weitergeht. Denn jetzt gibt es endlich einen Trailer zu "The Kissing Booth 2"!

Der Teaser, der am Dienstagmittag auf YouTube erschienen ist, verspricht erneut jede Menge Unterhaltung – und Liebesdrama! Während Noah nach Harvard geht, muss Elle noch für ein Jahr an der Highschool die Schulbank drücken. Die große Distanz macht den Turteltauben offenbar mächtig zu schaffen. Sie haben mit Eifersucht zu kämpfen. Kein Wunder: Noah ist auf der Elite-Universität von lauter attraktiven Kommilitoninnen umgeben. Und auch Marco, der neue Mädchenschwarm an Elles Schule, kann sich durchaus sehen lassen...

Hottie Marco wird von dem attraktiven Schauspiel-Newcomer Taylor Zakhar Perez verkörpert. "The Kissing Booth 2" ist sein erster großer Film. Schon jetzt kann er sich über eine stetig wachsende Fanbase freuen: Auf seinem Instagram-Account melden sich zahlreiche Bewunderer. "Wow, du wirst sicher allen den Kopf verdrehen" schwärmt beispielsweise eine Userin unter seinem aktuellsten Beitrag.

Rachel Murray/Getty Images for Netflix Die "Kissing Booth"-Stars Joey King und Jacob Elordi

Netflix Joey King und Taylor Zakhar Perez in "The Kissing Booth 2"

Instagram / taylorzakharperez Taylor Zakhar Perez, Schauspieler



