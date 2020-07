Ashley Benson (30) präsentiert ihr Liebesglück! Nach ihrer Trennung von Topmodel Cara Delevingne (27) vor einigen Wochen blieb die Pretty Little Liars-Darstellerin nicht lange alleine. Kurze Zeit nach den News über das Liebes-Aus wurde sie mit G-Eazy (31) gesichtet. Immer wieder trifft man die Schauspielerin und den Musiker total verturtelt an und schon bald ist nicht mehr zu leugnen, dass zwischen den beiden etwas läuft. Auch jetzt waren die beiden wieder im absoluten Pärchenmodus unterwegs.

Am Montag wurden Ashley und G-Eazy ganz entspannt in Los Angeles abgelichtet. Händchen haltend schlenderten sie durch die Straßen und trugen dabei fast einen Partnerlook: Beide waren in einem komplett schwarzen Sportoutfit gekleidet, mit Hoodie, dunkler Sonnenbrille und Sneakers. Nach diesen Aufnahmen ist klar: Die Stars sind nach wie vor total happy zusammen.

Dabei sprach ein Insider von Hollywood Life zu Beginn ihrer Romanze noch von einer "Trost-Beziehung". "Er hilft Ashley, sie von dem Beziehungs-Aus mit Cara abzulenken", erklärte die Quelle im Mai. Ob sich das mittlerweile geändert hat? Vor wenigen Wochen nahm Ashley ihren Neuen sogar mit auf die Hochzeit ihrer Schwester.

P&P / MEGA Ashley Benson und G-Eazy im Juli 2020

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

MEGA G-Eazy und Ashley Benson im Juni 2020

