Ist in Annemarie Eilfelds (30) Liebesleben wieder alles in Butter? Es war ein ganz schönes Drama beim Kampf der Realitystars. Weil Mitstreiter Sandy Fähse (35) in der vergangenen Folge andeutete, dass Tim Sandt, der Freund der Blondine, mal in einer Liaison mit einer Berlin - Tag & Nacht-Kollegin gewesen sei, zeigte sich Annemarie superenttäuscht – und stellte gar die ganze Beziehung infrage. Gegenüber Promiflash verriet sie nun, wie es nach der Show um ihre Liebe steht.

Zogen beim einstigen Traumpärchen nach der Teilnahme an dem Format etwa wirklich dunkle Wolken auf? Im Promiflash-Interview klärte Annemarie auf, wie es unmittelbar nach ihrem Rückflug nach Deutschland weiterging: "Tim und ich haben sofort miteinander gesprochen. Und natürlich hat es ihn total geärgert, in einer TV-Show thematisiert zu werden, in der ich teilgenommen habe, nicht er." Das Thema sei aber dann recht schnell wieder vom Tisch gewesen: "Wir konnten alle Missverständnisse aus der Welt schaffen und schweben, wie man sieht, zusammen ja immer noch auf Wolke sieben", stellte die Sängerin klar.

Auch in ihrer Instagram-Story betonte Annemarie, dass sie keinesfalls eine "Drama-Queen" sei. Schuld an diesem Eindruck: Die Produktion! "Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass ich in der Situationen mit Sandy vier verschiedene Outfits und drei verschiedene Frisuren habe", wandte sie sich schmunzelnd an ihre Fans. "Kompliment an den Schnitt auf jeden Fall. Das war sehr, sehr wirr. Da wurden vier Tage auf einen Abend geschnitten", rechtfertigte sich die DSDS-Bekanntheit.

RTL2 Annemarie Eilfeld bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Freund Tim

Getty Images Annemarie Eilfeld auf der "LeGer"-Fashion Show Anfang Juli 2019 in Berlin



