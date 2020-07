Dieser Satz war eine echte Hiobsbotschaft! Annemarie Eilfeld (30) schwebt bereits seit April 2017 mit ihrem Freund Tim Sandt auf Wolke sieben. In Interviews stellte sie bereits regelmäßig klar: Er ist der Mann fürs Leben! Dem Kampf der Realitystars muss die Schlagersängerin sich jedoch ohne ihren Liebsten stellen. Doch Thema ist der da trotzdem: Die Blondine wird vor Ort direkt mal mit neuen Details aus Tims Vergangenheit konfrontiert: Sandy Fähse (35) plauderte aus, dass Annemaries Auserwählter einst mit einer seiner Berlin - Tag & Nacht-Kolleginnen zusammen war!

Die 30-Jährige zog sich für eine Bibellesestunde auf ihr Bett zurück – und bekam rasch Gesellschaft von Sandy, der in dem Büchlein ein Foto von Annemarie und ihrem Partner entdeckte. Schnell stellte er – wenig später auch vor den anderen Mitstreitern – fest: "Tim ist dein Freund? Witzig! Ich kenne den schon ewig! Der hat lange in Berlin gewohnt und war mit einer meiner Arbeitskolleginnen zusammen!" Annemarie traf das wie ein Schlag: "Ja, davon wusste ich halt nichts. Er sagt ja immer, 'Berlin - Tag & Nacht' ist ja alles asozialer Bullshit!" Und wer hätte es gedacht? Sandy legte nach dieser Spitze direkt noch einmal nach: "Dafür hat dein lieber Freund einen anderen Ruf in Berlin!" Auf Nachfrage von Jürgen Milski (56) erklärte er dann, dass diese Liaison bereits fünf Jahre zurückliege. Zu diesem Zeitpunkt kannte Tim Annemarie überhaupt noch nicht.

Das spielte für Annemarie aber offenbar keine Rolle. Sie verließ weinend den Raum und fand Trost bei Kate Merlan (33), der sie anvertraute: "Du weißt ja, was da für ein Typ Frau mitspielt. Ich würde am liebsten nach Hause fahren." Sie habe das Gefühl, dass sich Tim als ein ganz anderer verkauft habe, als er ist. "Hätte ich das vorher gewusst, wäre er für mich als Partner nicht infrage gekommen. Ich habe irgendwie die Katze im Sack gekauft. Ich dachte echt, dass ich jemanden gefunden habe, der mal nicht negativ aufgefallen ist", schluchzte sie im Einzelinterview.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

RTL II Sandy Fähse, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Anzeige

Chris Emil Janßen Tim Sandt und Annemarie Eilfeld

Anzeige

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de