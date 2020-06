Bei diesem Star geht es heiß her! Mia Julia (33) Brückner wird von ihren Fans für ihre Partyhits, wie "Oh Baby", "Mallorca (Da bin ich daheim)" und auch "M.i.a. Meine Gang" gefeiert. Mit ihren stimmungsvollen Schlagerliedern wurde sie am Ballermann zu einer regelrechten Malle-Queen. Zuvor verdiente sich die 33-Jährige ihr Geld unter anderem als Pornodarstellerin. Doch auch privat macht die Sängerin kein Geheimnis aus ihren sexuellen Vorlieben: Jetzt gibt Mia Julia ihren Fans auf Social Media einen Einblick in ihre Sextoy-Sammlung!

"Jetzt kommt eine Story nach meinem Geschmack", begann Mia Julia in ihrer Instagram-Story von einem heißen Date zu erzählen. Dabei hielt sie verschiedenstes Lustspielzeug in die Kamera und vermittelte ihren Fans dessen Funktionen. "Dieses Ding hier ist ein Spreizer. Hier links und rechts kommen die Fußgelenke rein, sodass man eben gespreizt ist", erklärte der Ballermann-Star zu einer Teleskopstange. Zusätzlich habe sie bei der Verabredung noch ein Ledergeschirr mit Handfesseln und einen besonderen Knebel getragen. "Das kommt hinter die Zähne und hält dann den Mund offen", erläuterte sie das Sadomaso-Accessoire.

Bei all dem wilden Vergnügen sei Mia Julia aber besonders eines wichtig. "Es macht auf jeden Fall richtig Spaß – mit den richtigen Leuten. Vertrauen gehört dazu, das ist eben einfach so", stellte die Sängerin klar. Allerdings verstehe sie die Vorurteile einiger Menschen bezüglich ihrer sexuellen Vorlieben nicht: "Viele Menschen gehen davon aus, wenn man so Spielzeuge hat, dass es total gewalttätig sein muss. Das stimmt ja gar nicht, auch wenn das die Fetisch-Ecke ist."

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia Brückner, Ballermann-Star

