Paris Hilton (39) gewährt tiefe Einblicke in ihr Leben! Die berühmt berüchtigte Erbin hat in der Vergangenheit sicherlich einige Abenteuer erlebt: Von Sexvideos über Reality-TV-Shows und eigene Songs bis hin zu zahlreiche Verlobungen – der Lebenslauf der Millionärstochter ist dicht. Und darüber will die kultige Blondine jetzt auspacken: Paris plant eine Dokumentation – und in der soll auch ein Trauma aus ihrer Kindheit enthüllt werden...

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 39-Jährige einen ersten Ausschnitt aus dem Film. Dazu schrieb sie stolz: "Ein erster Sneak-Peak meiner Dokumentation. Ich bin endlich bereit zu zeigen, wer ich wirklich bin und was ich erlebt habe!" Und diese Geschichte dürfte ziemlich emotional werden: In dem Clip ist Paris zu sehen, wie sie deutlich ergriffen in die Kamera spricht. "Ich bin nervös. Ich zittere. Es ist schwer, darüber zu reden. Es ist sehr persönlich!", erklärt sie. Aus dem Off hört man anschließend ihre Stimme: "In meiner Kindheit ist etwas passiert, worüber ich noch nie mit jemandem gesprochen habe. Ich habe deswegen immer noch Albträume. Keiner weiß, wer ich wirklich bin!"

Wie The Sun zudem berichtet, sollen in der Dokumentation auch weitere prominente Gesichter mitwirken: Paris' ehemalige BFF Kim Kardashian (39), ihre Schwester Nicky Hilton (36) sowie ihre Mutter und ihre Tante sind laut dem Online-Blatt am Start. Die Produktion wird voraussichtlich ab dem 14. September auf YouTube abrufbar sein.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, It-Girl und DJane

Anzeige

Getty Images Paris und Nicky auf der "American Heart Association's"-Kleiderausstellung in NYC, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Reality-TV-Star Kim Kardashian bei den MTV Movie And TV Awards 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de