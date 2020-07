Ist sie das wirklich? Emmy Russ nahm an der diesjährigen Staffel Beauty & The Nerd teil und ist dort vor allem durch ihre lautstarken Zankereien mit ihren Konkurrenten aufgefallen. Die Blondine hat sich in der Show-Villa keine Freunde gemacht und schließlich sogar das Spiel frühzeitig abgebrochen, da sie sich nicht mehr wohlfühlte. Dabei soll das nicht der erste Fernsehauftritt der 20-Jährigen gewesen sein: Emmy hatte anscheinend bereits bei "UNdressed" heiß mit einem Mann geflirtet – und sich dort nur von ihrer charmantesten Seite gezeigt…

In der besagten RTL2-Show treffen sich zwei liebeshungrige Kandidaten, die sich beim ersten Date gegenseitig ausziehen und sich dann gemütlich auf einem Bett unterhalten. Offenbar hatte sich Emmy 2017 in die Kuppel-Sendung gewagt, doch unter einem anderen Namen: Das Bikini-Model hatte sich als "Leyla" vorgestellt und vorgegeben, 21 Jahre alt zu sein. Dazu fielen ihre langen roten Haare auf, die mittlerweile blond sind. Ihr Show-Partner Hatem schien hin und weg von der Pole-Dancerin zu sein und knutschte wild mit ihr herum. Mit ihm verstand sie sich offenbar besser, als nun mit ihren Mitbewohnern bei "Beauty & The Nerd".

Ihre Fans sind sich sicher, dass es sich dabei tatsächlich um Emmy handelt. Sie bombardierten die Kommentarspalten unter ihren Instagram-Beiträgen: "Wenn man sie einfach bei der Serie 'UNdressed' sieht" oder "Ich schaue es gerade und bin geschockt… vor allem der falsche Name", schrieben sie. Den Zuschauern fiel auch auf, dass Leyla und Emmy das identische Tattoo am Schlüsselbein haben. Mittlerweile hat die Hamburgerin alle Kommentare gelöscht und die Funktion sogar deaktiviert.

