Bei Beauty & The Nerd bleibt es auch noch nach dem Finale spannend! In der diesjährigen Staffel hat vor allem Emmy, die auch "Remmi-Demmi-Emmy" genannt wurde, für viel Aufsehen gesorgt. Nachdem es auf einer Party in der Villa sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Model und ihrer größten Rivalin Kim gekommen war, hatte sich die 20-Jährige dazu entschieden, die Spieleshow freiwillig zu verlassen – entschloss sich aber, zur großen Reunion am Ende der Sendung zu kommen. In diesem Zusammenhang deutete Kim jetzt eine weitere Eskalation mit Emmy an.

Auf Instagram startete Kim mit ihrem TV-Partner Illya einen Livestream und gemeinsam beantworteten sie Fan-Fragen rund um die Sendung. Ein User wollte von der Influencerin wissen, wie sie momentan zu Emmy stehe. "Die seht ihr morgen genug beim großen Wiedersehen. Glaubt mir…", gab sich die Krankenschwester verschwörerisch. Auf die Frage, ob es wieder Stress zwischen den Blondinen gegeben hätte, antwortete die 19-Jährige nur: "Das war so cringy!" (zu Deutsch: "peinlich")

Auch Illya fand keine netten Worte für seine ehemalige Mitbewohnerin. Er könne nicht verstehen, warum Emmy so viel Aufmerksamkeit erhalten habe. "Und ich denke mir, wieso wurde generell so viel Tamtam um sie gemacht?", fragte sich der Informatikstudent. Doch seine Beauty Kim hatte dafür direkt die passende Antwort parat: "Alles für die Quote!"

Instagram / emmyruss1 Emmy, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Instagram / kimschiele Kim von "Beauty & The Nerd"

Instagram / emmyruss1 Emmy, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin



