Heißer Nebenjob von Arón Piper (23)? Eigentlich kennt man den Hottie überwiegend als Schauspieler. So ist seine bekannteste Rolle die des homosexuellen Schülers Ender in dem Netflix-Hit-Format Élite. In der Sendung erkrankt der Schönling stark, weswegen er ein Schuljahr wiederholen muss. Doch Arón selbst scheint sich nun ein zweites Standbein aufzubauen. Der deutsch-spanische Seriendarsteller präsentierte jetzt sein musikalisches Talent im Netz.

In einem aktuellen Instagram-Beitrag, der mehrere Bilder und Videos beinhaltet, sieht man Arón mit Freunden auf einem Schiff. Doch der Seriendarsteller ist dort nicht etwa nur, um Party zu machen, er heizt den Passagieren auch als DJ ein – das Ganze oben ohne. Ob er nun auch eine Musikkarriere machen will, ist bis dato nicht bekannt. Es klingt auf jeden Fall schon sehr vielversprechend.

Arón kann sich auf jeden Fall ohne Oberteil sehen lassen. Zu seinem aktuellen Liebesleben ist zum Bedauern der Fan-Girls nichts bekannt. Sein Serien-Boyfriend Omar Ayuso ist dagegen auch im echten Leben glücklich mit einem Mann liiert, wie er kürzlich zeigte. Der Tattoo-Fan veröffentlichte nämlich ein süßes Pärchenfoto in seinen sozialen Netzwerken.

Instagram / aron.piper Arón Piper, Schauspieler

Instagram / aron.piper Arón Piper, 2019 in Berlin

Instagram / omarayoso Omar Ayuso, Schauspieler



