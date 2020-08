Jennifer Lopez (51) flasht ihre Fans erneut, und zwar mit diesem etwas anderen Schnappschuss. Dass die Sängerin mit 51 Jahren noch immer eine Hammer-Figur hat, ist kein Geheimnis. Ihren Body präsentiert sie regelmäßig mit sexy Schnappschüssen im Netz – und raubt ihren Followern regelrecht den Atem. Jetzt überrascht die "Jenny from the Block"-Interpretin mit einem etwas anderen Look – in einem weiten Jogginganzug.

Ausnahmsweise ist Jen einmal nicht topgestylt oder in ihrer knappen Sportbekleidung – sie zeigt sich auf ihrem neusten Instagram-Bild total lässig: In einem hellgrauen Jogginganzug sitzt die Frau von Alex Rodriguez (45) auf dem Boden und macht ein Selfie. Ihr Outfit pimpt die Musikerin mit einer Sonnenbrille, großen, runden Ohrringen und ihren wild hochgesteckten Haaren. Ihre Community scheint dieser ungewöhnliche Anblick sehr zu gefallen…

Die Kommentarspalte unter dem Beitrag platzt nur so vor Komplimenten: "Dieses Outfit ist der Hammer" und "Du bist so wunderschön", schwärmen etliche User. Andere sind offensichtlich völlig sprachlos und posten zahlreiche rote Herz- und Flammen-Emojis, um ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Auch die fast 500.000 Likes nach nur knapp einer Stunde sprechen für sich.

