Endlich ist bekannt, wer in die Fußstapfen von Nicolas Puschmann (29) tritt! Nach dem Mega-Erfolg der ersten Staffel geht Prince Charming demnächst in eine zweite Runde. Dieses Mal sucht Alexander Schäfer nach der großen Liebe und darf die Krawatten verteilen. Er lebt in Frankfurt am Main, ist 29 Jahre jung, Marketing-Manager und Single – oder etwa nicht? Promiflash erfuhr nun, dass der Hottie zumindest noch vor wenigen Monaten vergeben war.

Vorjahres-Kandidat Sam Dylan (29) verriet gegenüber Promiflash, dass er Alex kenne: "Also eher gesagt seinen Freund Flo und ich weiß, dass sie schon seit fünf Jahren in einer Beziehung sind." Aber um sicherzugehen, ob diese Info noch aktuell ist, habe er nachgefragt. "Es ist wirklich so, dass die beiden seit März getrennt sind. Der Flo ist wohl dem Alex fremdgegangen", betonte der TV-Star. Dementsprechend sei Alex also wirklich Junggeselle.

Trotzdem hat Sam so seine Zweifel, ob Alex es mit seiner "Prince Charming"-Teilnahme nicht überstürzt. "Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu kurz ist, nur vier Monate als Single und jetzt in einem so großen Format nach der neuen Liebe zu suchen." Immerhin brauche es eine gewisse Zeit, bis man eine Beziehung verarbeitet hat – vor allem, wenn man betrogen worden ist.

Anzeige

privat Sam Dylan, TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / _midnightflight_ Alexander Schäfer mit Exfreund Flo

Anzeige

Instagram / _midnightflight_ Alexander Schäfer (rechts) mit Exfreund Flo



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de