Die deutsche Fernsehlandschaft hat einen neuen Prince Charming! Mit Nicolas Puschmann (29) schickte RTL im vergangenen Jahr erstmals einen Mann ins Rennen, der unter 20 Bewerbern vor laufenden Kameras einen Partner sucht – mit Erfolg! Nicolas und traf auf Lars Tönsfeuerborn (30) und geht auch Monate nach der Show mit ihm durchs Leben. Ob Amors Pfeil auch in diesem Jahr ins Schwarze trifft? Alexander Schäfer hofft jedenfalls auf das ganz große Liebesglück – er ist der neue "Prince Charming"!

"Ich kann es selbst noch kaum glauben. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin nicht aufgeregt. Das bin ich nämlich auf jeden Fall", gibt der heiß begehrte TV-Junggeselle in spe gegenüber RTL zu. Alex ist 29 Jahre alt, Marketing-Manager und kommt aus Frankfurt am Main. "Ich freue mich unnormal auf den Moment, in dem es endlich losgeht. Ich bin supergespannt darauf, wer da in der Villa auf mich wartet, wie wir uns begegnen, was wir in dieser sicher superintensiven Zeit miteinander erleben", beteuert er weiter.

Was sich Alex von seiner Kuppelshow-Teilnahme erhofft? "Romantische als auch actionreiche Dates, emotionale und lustige Moment und ich bin mir sicher, die eine oder andere Träne wird fließen." Letztlich wünsche er sich nur eines: "Am Ende wird es ganz bestimmt eine unvergesslich schöne Zeit, in der ich hoffentlich auch meinen Mann fürs Leben kennenlerne."

P. Hoffmann / Tristar Media / gettyimages. Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann

Instagram / alexperiences Alex, Influencer und "Prince Charming" 2020

Instagram / alexperiences "Prince Charming"-Alex im März 2020

