Bis heute gilt sie als absolute Ski-Legende! Im Jahr 1976 gewann Rosa Katharina alias Rosi Mittermaier (70) bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck nicht eine, sondern gleich zwei Goldmedaillen in der Abfahrt und im Slalom sowie die Silbermedaille im Riesenslalom. Für diesen Mega-Erfolg wurde die Ehefrau von Skirennläufer Christian Neureuther (71) 2008 als erste Wintersportlerin in die neugegründete Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Seitdem ist die gebürtige Bayerin zwar nicht mehr als Profi-Sportlerin aktiv – dennoch ist Rosi auch an ihrem 70. Geburtstag fit wie eh und je!

Doch wie macht sie das nur? "Immer den Körper bewegen. Das geht schon früh mit Radeln im Bett. Oder Zähneputzen in Kniebeuge. Mal mit der rechten, mal mit der linken Hand. Und negative Gedanken ausschalten", verrät das Geburtstagskind im Bild-Interview. Ihre Fitness hat Rosi sich also hart erarbeitet, doch dass sie auch noch so jung aussieht, sei pures Glück: "Das wird von den Genen mitgegeben und dafür bin ich dankbar", betont die gebürtige Bayerin.

Und auch wenn die Zeit schließlich doch noch Spuren in Rosis Gesicht hinterlassen sollte, kommen Botox-Behandlungen oder andere Beauty-Eingriffe Rosi nicht in die Tüte: "Ich lasse niemand mit einer Spritze an mich ran. Meine Tochter Ameli sagt es richtig: Ein Gesicht ohne Falten ist ein leeres Gesicht."

Anzeige

STAFF/EPU/AFP via Getty Images Rosi Mittermaier bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck, 1976

Anzeige

AFP via Getty Images Rosi Mittermaier bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck, 1976

Anzeige

CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images Christian Neureuther und Rosi Mittermaier im Jahr 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de