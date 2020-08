Da ist aber jemand absolut bereit für den Strand! Hilary Duff (32) hat die Lizzie McGuire-Zeiten längst hinter sich gelassen. Mittlerweile ist die Schauspielerin Mutter von zwei Kindern und geht in ihrer Mama-Rolle total auf. Nachdem Töchterchen Banks Ende Oktober das Licht der Welt erblickte, hat Hilary sich selbst aber trotz Baby-Stress keineswegs aus den Augen verloren. Die Blondine legte in den vergangenen Monaten eine regelrechte Körper-Transformation hin – und präsentierte nun ihren traumhaften After-Baby-Body!

Auf Instagram brachte Hilary ihre Community nun wohl ganz schön ins Schwitzen: Sie schoss kurzerhand ein Selfie, auf dem sie sich lediglich im Bikini zeigte. Mit lässigem Dutt und cooler Sonnenbrille posiert sie vor einem Spiegel. Was dabei direkt ins Auge springt: Die Amerikanerin ist aktuell topfit! Ob an ihren Armen oder am Bauch – Hilary hat ordentlich Muckis vorzuweisen und erscheint superschlank!

Keine Frage, bei der 32-Jährigen purzelte in der letzten Zeit das eine oder andere Pfündchen. In der Bildbeschreibung verriet sie jedoch, dass sie für diesen Abnehmerfolg keineswegs auf Leckereien verzichten musste – sie werte mit der Hilfe ihres Fitnesstrainers die Nährstoffe ihrer täglichen Gerichte aus. "Das hat mir wirklich geholfen, schlank zu bleiben, obwohl ich Brot, Schokolade und Wein zu mir nehme", erklärte sie. Wohl auch hier gilt: Ausgewogenheit ist das A und O!

Instagram / matthewkoma Matthew Koma mit Hilary Duff und den Kindern

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im Dezember 2019

Getty Images Hilary Duff

