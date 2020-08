Diese Bald-Mama feiert ihre Schwangerschaftskurven ungemein! Seit Anfang Juli ist es offiziell: Samira und Yasin, die sich bei Love Island kennengelernt hatten, werden nicht nur bald heiraten – die Verlobten erwarten sogar bereits ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Seit der Schwangerschaftsverkündung hält die werdende Mutter ihre Fans auf dem Laufenden, was ihre anderen Umstände betrifft. Nun gibt es auch endlich wieder ein Kugel-Update!

In ihrem neuen Post auf Instagram stellt die Influencerin stolz ihre wachsende Körpermitte zur Schau. Obwohl sich die Reality-Bekanntheit erst in der 19. Woche befindet, kann sie schon auf eine kleine Wölbung herunterblicken – die in ihrem engen Kleid besonders gut zur Geltung kommt! "Schwangerschaft bezeichnet die Vorfreude auf das Gefühl, komplett zu werden", lautet die rührende Bildunterschrift.

Dass Bald-Papa Yasin die Freude ebenfalls teilt, ist in anderen Posts unübersehbar: So kann der einstige Lehrer gar nicht die Hände von der goldenen Mitte seiner Partnerin lassen. In aktuellen Clips drückt er ihr zudem zahlreiche Küsse auf!

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira

Instagram / samira.bne Samira in ihrer 19. Schwangerschaftswoche

Instagram / samira.bne Samira, Reality-Star

