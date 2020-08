Allmählich machen sich die anderen Umstände an Samiras Bauchmitte deutlich bemerkbar! Anfang Juli überraschten die einstige Love Island-Kandidatin und ihr Partner Yasin ihre Fans mit erfreulichen News: Sie erwarten ihr erstes Kind. Vor wenigen Tagen sorgte die schwangere Beauty mit ihrem Blasensprung dann für ordentlich Aufruhr. Jetzt sind Samira noch weitere Veränderungen durch die Schwangerschaft aufgefallen: Ihr Babybauch wird immer größer!

"Mein Bauch ist so riesig geworden, von jetzt auf gleich einfach", verriet Samira ihrer Community in ihrer Instagram-Story und kann das rasante Wachstum offenbar selbst kaum glauben. Besonders der Bauchnabel der lockigen Schönheit habe sich im Laufe der letzten Tage extrem verändert. Zuletzt klagte die ehemalige Zugbegleiterin über Schmerzen an der Seite ihres Bauches – jetzt macht sich eine deutliche Wölbung bemerkbar: "Über die Nacht war der Bauch plötzlich so groß und meine blauen Adern kommen mega raus", staunte sie.

Vor wenigen Tagen verkündeten die TV-Bekanntheiten im Rahmen einer kleinen Feier mit Freunden auch das Geschlecht ihres Nachwuchses. Das blaue Konfetti des geplatzten Ballons deutete es bereits an: "Es ist ein Junge", teilte die werdende Mutter stolz via Instagram mit.

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira bei der Verkündung des Babygeschlechts, Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de