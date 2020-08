Sandra Luesse (38) darf sich schon bald über Nachwuchs freuen! Vor rund vier Jahren waren die Schauspielerin und Bastian Yotta (43) ein Paar. Doch mit dem Geschäftsmann sollte es keine gemeinsame Zukunft geben – bereits nach knapp zwei Monaten trennten sich die beiden wieder. Inzwischen hat die gebürtige Berlinerin in Peter Taunton ihren Mister Right gefunden. Nach der Verlobung im vergangenen Jahr überrascht die Beauty ihre Fans nun mit einer weiteren Neuigkeit: Sandra ist schwanger!

Während Bastian Yotta bereits ebenfalls wieder glücklich vergeben ist, verkündete seine Ex Sandra vor wenigen Tagen via Instagram mit einem kreativen Schnappschuss ihre Schwangerschaft. "Entweder hatte ich während der Quarantäne eine Pizza zu viel, oder ich bin schwanger", scherzte die werdende Mutter mit einem deutlichen Babybäuchlein. Und auch auf ihren darauffolgenden Aufnahmen setzte die Bald-Mama ihre Rundungen gekonnt in Szene.

Inzwischen befindet sich Sandra schon in der 22. Woche. Und auch das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes ist bereits bekannt – dieses Detail wollte das Model auch seinen Anhängern nicht vorenthalten: Bei einer Gender Reveal Party auf einem Floß enthüllte Sandra mit pinkfarbenem Konfetti-Regen, dass sie eine Tochter erwartet.

Instagram / yotta_life Bastian Yotta mit seiner Partnerin, Dezember 2019

Instagram / sandraluesse Sandra Luesse im August 2020

Instagram / sandraluesse Sandra Luesse bei der Gender Reveal, August 2020

