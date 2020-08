Die britischen Dschungelcamp-Stars werden in diesem Jahr wohl kaum mit Hitze zu kämpfen haben! Schon Ende Juli hatte ein Insider des Senders ITV verraten, dass die UK-Version der beliebten Realityshow 2020 aufgrund der aktuellen Lage nicht im australischen Regenwald, sondern in Großbritannien gedreht werden könnte. Nun wurde dies tatsächlich von offizieller Seite bestätigt: Die britischen Stars und Sternchen reisen in diesem Jahr nicht nach Down Under!

Laut RTL.de wird das Dschungelcamp der Engländer in wenigen Monaten in einer Schloss-Ruine in Großbritannien produziert. Der ITV-Produzent Richard Cowles scheint trotz der Änderung großartige Unterhaltung zu erwarten und erklärt: "Unsere Prominenten werden wahrscheinlich ihre Shorts gegen Thermo-Unterwäsche tauschen müssen. Aber sie können sich trotzdem auf eine Grundnahrung aus Reis und Bohnen und jede Menge Nervenkitzel und Überraschungen auf dem Weg dorthin freuen."

Um Kosten zu sparen, hatten sich das britische und das deutsche Produktionsteam jedes Jahr aufs Neue die Dschungelcamp-Location geteilt und die Sendungen jeweils nacheinander dort gedreht. Aus diesem Grund ist es durchaus denkbar, dass auch die deutschen Promis Anfang 2021 nicht in Australien, sondern in Großbritannien zu sehen sein werden. RTL scheint das zumindest nicht auszuschließen: "Wir werden alles dafür geben, im Januar mit 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' wieder On-Air zu sein, in welcher Form auch immer", heißt es in einem Statement. Die Produzenten würden gewissenhaft entscheiden, ob sie "wieder in das bewährte australische Dschungelcamp gehen können". "Gleichzeitig denken wir auch über passende Alternativen für die 15. Staffel nach", erläutert ein Sprecher des Senders.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Sven Ottke, Prince Damien und Raúl Richter in der Dschungelprüfung

Anzeige

TV NOW Sven Ottke, Daniela Büchner und Prince Damien im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de