Werden die Promis es sich im kommenden Jahr etwa auf einem Zeltplatz in Schottland gemütlich machen? Seit 2004 flimmert Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! nun schon über die deutschen TV-Bildschirme und zeigte Celebritys wie Désirée Nick (63) und Evelyn Burdecki (31) beim Verspeisen ungewöhnlicher und ekelerregender Speisen. Normalerweise findet der Dreh der RTL-Show mitten im australischen Dschungel statt – 2021 könnte das Format allerdings in Europa produziert werden!

Aufgrund der aktuellen Lage ist bisher noch unklar, ob das Dschungelcamp Anfang des kommenden Jahres in Down Under stattfinden kann – dort wird normalerweise schon im November auch das UK-Pendant zu der Show gedreht. Wie ein Insider gegenüber der Zeitung Mirror berichtet, halte der britische Sender ITV nun nach einem Alternativort Ausschau: "Das Produktionsteam schaut sich bereits Schlösser und Herrenhäuser in abgelegenen Gebieten Schottlands und Englands an, um zu sehen, ob man dort drehen könnte. [...] Eine düstere und gespenstische Version der Show würde sicherlich auch Spaß machen – sie wäre anders", erklärt die Quelle.

Da sich das britische und das deutsche Format aus Sparmaßnahmen in den vergangenen Jahren den Drehort in Australien geteilt hatten, ist es gut möglich, dass auch das deutsche Dschungelcamp 2021 nach Schottland ausgelagert wird. Damit wäre es nicht die erste RTL-Show, die aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation an einem anderen Ort stattfindet: Auch Das Sommerhaus der Stars wurde dieses Mal in Bocholt statt in Portugal produziert.

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Sonja Kirchberger, Elena Miras und Daniela Büchner beim Dschungelcamp-Wiedersehen

TV NOW Daniel Hartwich, Prince Damien und Sonja Zietlow im Dschungelcamp-Finale



