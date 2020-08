Marina Balmasheva teilt freudige Nachrichten mit ihren Fans! Die Influencerin sorgte mit ihrem Liebesleben für ordentlich Wirbel. Der Grund: Die Influencerin hat sich während ihrer Beziehung mit ihrem Ex Alexey in dessen Sohn Vladimir verliebt. Mittlerweile sind die beiden sogar verheiratet und erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Im Netz gewährt die Russin ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun verrät die werdende Mutter auch das Geschlecht ihres ungeborenen Babys!

Am Donnerstag teilte Marina auf Instagram ein Video, in dem Vladimir einen riesigen Luftballon zum Platzen bringt. Rosafarbenes Konfetti regnet hinab – die werdenden Eltern bekommen also ein Mädchen! Der 20-Jährige ist offensichtlich sehr glücklich – während der Enthüllung grinst er über beide Ohren und wirft fröhlich die Arme in die Luft. Wann genau der errechnete Geburtstermin ist, behalten die Eheleute derzeit aber noch für sich.

Einen groben Hinweis, wann der Säugling das Licht der Welt erblicken könnte, hatte Marina ihren Fans jedoch schon einmal gegeben – am 10. Juli hatte sie ein Ultraschallbild geteilt und dazu geschrieben: "Es ist elf bis zwölf Wochen alt. Ich habe geweint. Es bewegt sich. Es ist klein: fünf Zentimeter." Zu dem Zeitpunkt hatte die 35-Jährige noch das Gefühl, es könnte sich um einen Jungen handeln.

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva und Vladimir Shavyrin im Februar 2020

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva und Vladimir Shavyrin im Juni 2020

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva im Oktober 2019

