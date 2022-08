Mit Ex-Stiefsohn: Russische Influencerin wieder schwanger

Die kleine Familie wächst weiter! Im Januar brachte Marina Balmasheva (37) ihr erstes Kind zur Welt. Die russische Influencerin teilt seitdem gerne Einblicke aus ihrem Mama-Alltag gemeinsam mit Tochter Olga. Mit dabei ist auch immer ihr Partner Vladimir, der einst Marinas Stiefsohn war und nun der Vater ihrer kleinen Tochter ist. Doch dabei soll es nicht bleiben: Marina und Vladimir erwarten noch ein Kind!

Das verkündete die 37-Jährige nun auf Instagram. Freudig hält sie auf einem Schnappschuss einen Schwangerschaftstest in die Kamera, während ihr Partner ebenfalls grinst. Auch die kleine Olga schlich sich auf das Bild – sie scheint jedoch weniger erfreut darüber zu sein und weint. "Wir nehmen eure Glückwünsche gerne an", schreibt Marina dazu. In ihrer Story berichtete sie weiter, noch am nächsten Tag zum Arzt gehen zu wollen, um ein Ultraschallbild machen zu lassen.

Marina weiß schon etwas länger, dass sie schwanger ist – im Urlaub hatte sie von den freudigen News erfahren. Das wollte sie jetzt unbedingt mit ihren Fans teilen, obwohl die Schwangerschaft erst in einem frühen Stadium ist.

Anzeige

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva und ihr Baby Olga, Februar 2021

Anzeige

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva, Ehemann Vladimir und Tochter OIga im Juni 2021

Anzeige

Instagram / marina_balmasheva/ Marina Balmasheva und ihr Ehemann Vladimir Shavyrin, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de