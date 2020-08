Mehr Details über Daisy Colemans Tod werden öffentlich! Die 23-Jährige wurde durch die Netflix-Dokumentation "Audrie & Daisy" bekannt. In der Produktion geht es um zwei junge Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden – eine davon war Daisy. Vor wenigen Tagen machten plötzlich traurige Nachrichten über die US-Amerikanerin die Runde: Sie hat nach Angaben ihrer Mutter Suizid begangen. Nun wird bekannt: Daisy sprach wenige Stunden vor ihrem Tod noch mit Polizisten!

Am Nachmittag ihres Todestages rief Daisys Mutter Melinda laut TMZ die Behörden an, da sie bereits fürchtete, dass ihre Tochter sich etwas antun könnte. Das Tattoo-Model sprach über eine Stunde mit den eingetroffenen Rettungskräften, lieferte ihnen aber keinen Hinweis darauf, dass sie selbstmordgefährdet sein könnte. Demnach gab es keine rechtliche Grundlage, sie gegen ihren Willen festzuhalten. Wenige Stunden später wählte eine ihrer Freundinnen wieder den Notruf: Daisy hätte sich in ihrer Wohnung umgebracht. Die Polizei bestätigte ihren Tod kurze Zeit danach.

Daisy litt Jahre nach ihrer Vergewaltigung an psychischen Problemen. Das machte sie auch 2018 in einem Instagram-Post deutlich: "Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich ohne dauerhafte Schmerzen und ohne Panikattacken und Flashbacks gelebt habe." Damals wollte sie noch ihr Leben ändern und an ihrer seelischen Gesundheit arbeiten.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / youngcattattoos Daisy Coleman, 2018

Instagram / youngcattattoos Daisy Coleman im Januar 2018

Instagram / youngcattattoos Daisy Coleman, Musikerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de