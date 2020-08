Sorgt ihre Vorgeschichte für Ärger? Am 11. August ist es soweit: Der nächste Kampf der Trash-Promis geht an den Start! Bei Like Me I’m Famous stellen sich die VIPs dem Beliebtheitsranking und setzen alles daran, die Likes der Konkurrenz zu ergattern. In der TV-Show werden dann auch Love Island-Star Dijana Cvijetic (26) und Ex-Flirt Yasin aufeinandertreffen. Kann das gut gehen? Promiflash hat nachgehakt...

Im Gespräch mit Promiflash deutete der Verlobte von Samira an, dass das Aufeinandertreffen mit der Blondine nicht besonders gut verlaufen ist: "Im Grunde habe ich mich mit allen gut verstanden – mit Dijana und Sarah eher weniger." Ob das mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit zu tun hat, verrät der zukünftige Vater zwar nicht – wundern dürfte das die Fans aber nicht. Immerhin hatte die 26-Jährige in dem Datingformat zunächst heftig mit Yasin geschäkert. Das hatte Couple-Partnerin Samira damals überhaupt nicht gepasst.

Von Eifersucht ist bei der Brünetten aktuell aber offenbar keine Spur. Nachdem bekannt wurde, dass ihr Liebster zusammen mit der Schweizerin im TV zu sehen sein wird, hatte die gelernte Zugbegleiterin in ihrer Instagram-Story klar gestellt, dass ihr dieser Fakt keine Sorgen bereitet. "Ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Den anderen Frauen muss ich nicht vertrauen", äußerte sie.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Yasin bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Yasin und Dijana bei "Love Island"

Instagram / samira.bne Yasin und Samira; "Love Island"-Kandidaten 2019

