Hat Dijana Cvijetic etwa ein Auge auf Yasin geworfen? In der ersten Folge rückte die hübsche Influencerin mit Wimpernstylistin Asena Neuhoff in der aktuellen Staffel Love Island nach. Nach wenigen Stunden mit den Jungs waren nun die beiden Neuen an der Reihe, sich einen der Jungs als Partner auszusuchen. Und Dijana schien sich ganz offensichtlich für den dunkelhaarigen Sportlehrer zu interessieren – was Kandidatin Samira regelrecht zur Weißglut brachte!

Kurz vor der zweiten Paarzeremonie schnappte sich Dijana den 28-Jährigen für ein Gespräch unter vier Augen – nicht ohne ein Augenrollen von Kontrahentin Samira. Denn obwohl die aktuell noch ein Paar mit Dennis Glanz bildet, interessiert sie sich doch weitaus mehr für das Malemodel aus Memmingerberg. Im Gespräch mit Yasin geizte Dijana nicht mit Komplimenten: "Du bist ein sympathischer Mann auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, du bist ehrlich. Bei dir merkt man, dass du ein guter Mensch bist", säuselte sie dem Beau ins Ohr.

Weil Yasin immer wieder lachte und schmunzelte, machte sich Samira ziemliche Sorgen: "Die verstehen sich auch gut. Merkst ihr das? Ich kann da ja auch nicht hingehen und sagen: Stop", klagte sie den anderen Mädels ihr Leid. Als Yasin dann von der Konversation zurückkehrte, entgegnete sie ihm beleidigt: "Ich mag falsche Menschen nicht."

