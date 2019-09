Steht Dijana und Yasin etwa doch noch eine rosige Zukunft bevor? Gestern Abend ging die Schweizerin bei der Paarungszeremonie leer aus. Die Folge: Sie musste Love Island verlassen. Bis zu ihrem Exit war sie eigentlich mit Content Creator Dennis verpartnert – dabei hatte ihr ein anderer Mit-Insulaner den Kopf verdreht: Sportlehrer Yasin! Und genau der scheint auch ein Auge auf Dijana geworfen zu haben und möchte sie nach seiner Show-Abreise offenbar besuchen kommen…

"Ich habe mich für Dennis entschieden, weil er zu keiner Person einen direkten Bezug hatte", beteuerte die 25-Jährige im Anschluss bei Aftersun - der Talk mit Lola. Sie habe einfach nicht gewollt, dass jemand in der Liebesvilla leiden muss. "Ich hätte jeden nehmen können und ich weiß, dass Yasin von Anfang an nichts dagegen gehabt hätte, er wäre froh darüber gewesen." Also kein böses Blut, ein Wiedersehen wird es definitiv geben – allerdings nicht unbedingt in romantischer Zweisamkeit: "Also Danilo, Mischa und Yasin haben gesagt, sie kommen direkt nach der Sendung alle zu mir und wir fahren nach Mailand und machen einen drauf."

Macht sich Dijana dennoch Hoffnungen? Aktuell scheint jedenfalls alles darauf hinzudeuten, dass Yasin mit seiner neuen Couple-Partnerin Samira glücklich ist – sogar zu einem Kuss ist es schon gekommen. Auch Dijanas "Sozialfall" Dennis hat inzwischen Anschluss gefunden und turtelt mit Solarium-Mitarbeiterin Melissa. Hat Dijana also vielleicht die falsche Taktik angewandt und hätte mehr an sich denken sollen?

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis und Dijana, "Love Island"-Kandidaten 2019

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Samira und Yasin bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Dennis und Melissa, "Love Island"-Couple

