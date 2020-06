Samira spricht Klartext! 2019 lernte die Hamburgerin bei Love Island Yasin kennen und lieben. Inzwischen wohnen die beiden nicht nur zusammen, sondern sind auch verlobt. Nun muss die brünette Beauty aber für mehrere Wochen auf ihren Liebsten verzichten: Yasin ist Teil des neuen RTL-Formats Like Me I’m Famous – und wird dort seinem einstigen Kuppelshow-Flirt Dijana Cvijetic (26) begegnen. Dijana hatte auf der Liebesinsel ein Auge auf den gebürtigen Memminger geworfen. Was hält Samira von dem anstehenden Aufeinandertreffen?

In ihrer Instagram-Story verriet die gelernte Zugbegleiterin: "Ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Den anderen Frauen muss ich nicht vertrauen." Wer meine, dort etwas machen zu müssen, würde sich selbst blamieren. Daraufhin betonte sie noch einmal: "Wie gesagt, das Vertrauen liegt an ihm und ich vertraue ihm und das ist das Wichtigste."

Da die Dreharbeiten für das Format bereits begonnen haben, hat Samira fortan keine Möglichkeit mehr, etwas von ihrem Liebsten zu erfahren. "Ich weiß nicht, wie es ihm geht und ich weiß auch nicht, was da drin die ganze Zeit passiert", sorgte sich die TV-Bekanntheit. Sie freue sich schon jetzt auf den Moment, in dem sie ihren Verlobten wieder in die Arme schließen kann.

Instagram / samira.bne Samira im Juni 2020 in Hamburg

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im März 2020

Instagram / samira.bne Yasin und Samira im März 2020 in Hamburg



