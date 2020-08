Brie Bella (36) ist noch immer total geflasht von der Geburt! Vergangenes Wochenende ist der WWE-Star zum zweiten Mal Mutter geworden. Nach Töchterchen Birdie Joe bekamen die Beauty und ihr Ehemann Daniel Bryan (39) diesmal einen Sohn. Der Name des kleinen Jungen ist noch nicht bekannt und auch in seiner ganzen Pracht gezeigt hat Brie ihren Spross noch nicht. Ein neues Familienbild brachte jetzt aber eindrucksvoll ihr Mami-Glück zum Ausdruck.

"Ich kann nicht glauben, dass es schon eine Woche her ist", schrieb die Westlerin zu einem gemeinsamen Foto von sich und ihren beiden Kindern auf Instagram. Während ihr Säugling an Bries Brust schlummert, lehnt die dreijährige Birdie sich an die Schulter ihrer Mama. Bries und Birdies Lächeln lässt keinen Zweifel übrig: Sie sind total verliebt in ihr neuestes Familienmitglied!

Zu Gesicht bekamen Bries Fans ihren Sohn aber auch diesmal nicht. Mit einem Tuch verhinderte die TV-Bekanntheit den Blick auf ihn. Lediglich ein paar Härchen blitzen auf dem Pic hervor, die aufmerksame Fans natürlich sofort entdeckt haben. "Oh mein Gott, er ist genau wie Birdie ein Blondie. Ich kann es kaum abwarten, ihn endlich zu sehen", freute sich nur ein User.

Getty Images Brie Bella im Oktober 2019

Instagram / thebriebella Brie Bella nach ihrer Entbindung im Jahr 2020

Instagram / thebriebella Schwangere Brie Bella mit Ehemann Daniel und Töchterchen Birdie, Juni 2020

