Das ist mal ein außergewöhnlicher Throwback! Marina Balmasheva sorgt mit ihrem Liebesleben für ordentlich Schlagzeilen: Die russische Influencerin lebte zehn Jahre mit ihrem Partner Alexey zusammen – verliebte sich dann allerdings in dessen Sohn Vladimir. Zusammen mit dem 20-Jährigen erwartet sie derzeit den ersten Nachwuchs. Vor wenigen Tagen gab sich das Paar zudem das Jawort. Mit dieser speziellen Familiengeschichte geht die 35-Jährige ganz offen um und postete sogar einen Schnappschuss von früher!

Auf Marinas Instagram-Seite befindet sich eine Collage, die zwei Momentaufnahmen aus dem Leben der beiden zeigt: Rechts kuschelt sie sich an ihren kürzlich angetrauten Ehemann – dieses Bild ist aktuell. Der andere Schnappschuss entstand 13 Jahre zuvor, als die Web-Beauty noch mit Vladimirs Vater zusammen war: Sie posiert im Alter von 22 Jahren neben ihrem siebenjährigen Stiefsohn. Zu der Zeit hätten sich die beiden kennengelernt. "Er war immer am Lächeln und lustig drauf", erinnert sie sich zurück.

Sie wisse, dass viele sie für ihre Beziehung verurteilen würden. Dazu scheint Marinas Ansicht nach auch ihr Ex zu gehören: "Ich denke nicht, dass es ihm gefällt, was wir getan haben", schreibt sie auf ihrem Kanal. Alexey sprach mittlerweile ebenfalls öffentlich über die Beziehung seiner ehemaligen Partnerin und seinem Sohn – in der Talkshow Pryamoy Efir verriet er: Er hätte von der Romanze erfahren, als er die beiden nachts beim Sex gehört hatte!

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva und Vladimir Shavyrin im Mai 2020

Instagram / marina_balmasheva Vladimir Shavyrin und Marina Balmasheva

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva mit ihrem Ex-Mann Alexey

