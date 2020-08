Diese Neuigkeit dürfte Fans der Serie Friends umhauen! Von 1994 bis 2004 standen die beliebten Darsteller Jennifer Aniston (51), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53), Matthew Perry (50) und David Schwimmer (53) für die Erfolgsserie vor der Kamera. Seit dem Ende der 90er-Jahre-Kultserie fiebern "Friends"-Liebhaber einer Neuauflage der Sitcom entgegen. Ihr Traum dürfte jetzt endlich wahr werden: Die Dreharbeiten zum "Friends"-Prequel sollen noch in diesem Monat starten!

In einem Interview mit Deadline bestätigten Mitarbeiter der Produktionsfirma Fulwell 73, dass die "Friends"-Reunion im August in Produktion gehen wird. "Wir freuen uns sehr darüber!", verkündete ein Partner des Unternehmens, Leo Pearlman. In den kommenden zwei Wochen soll mit dem Dreh unter der Regie von Ben Winston begonnen werden, erläuterte er weiter.

Einzelheiten zum Inhalt und der Besetzung der "Friends"-Reunion werden bisher streng geheim gehalten. Eigentlich seien die Dreharbeiten bereits im März dieses Jahres angesetzt worden. Durch die aktuelle Lage ist der Drehstart für den heiß ersehnten Reboot aber verschoben worden. Aufgrund der Gesundheitskrise konnten die Schauspieler nämlich nicht zum Drehort anreisen.

Anzeige

Getty Images Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matthew Perry in "Friends"

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston und David Schwimmer in der Serie "Friends"

Anzeige

Getty Images Lisa Kudrow, Jennifer Aniston und Courteney Cox in der Serie "Friends"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de