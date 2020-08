Das DSDS-Jury-Roulette geht auch 2021 wieder in eine neue Runde. In den vergangenen zwei Staffeln suchte Dieter Bohlen (66) zusammen mit Let's Dance-Profitänzerin Oana Nechiti (32), Chartstürmer Pietro Lombardi (28) und Musiker Xavier Naidoo (48), der für die Liveshows 2020 durch Florian Silbereisen (39) ersetzt wurde, nach einem neuen Superstar. Doch obwohl die Fans von dieser Konstellation begeistert waren, bekommt Dieter 2021 wieder neue Kollegen – und das nicht zum ersten Mal. Promiflash fasst einmal zusammen, wer dem Poptitan bisher schon alles mit Rat und Tat zur Seite stand.

Alles begann 2003 mit Musik-Journalistin Shona Fraser (45), Musikproduzent Thomas Stein (71) und Radiomoderator Thomas Bug (50). Sie nahmen zwei Jahre lang an Dieters Seite Platz, bevor dann ein erster Wechsel anstand. In der dritten Staffel bekam der ehemalige Modern Talking-Sänger dann Verstärkung von Marketingmanagerin Sylvia Kollek und Unternehmer Heinz Henn, der auch im darauffolgenden Jahr wieder dabei war. Sylvia hingegen wurde durch Künstlermanagerin Anja Lukaseder (53) ersetzt. Für Staffel fünf musste dann auch Heinz seinen Platz räumen – und zwar für Andreas Läsker, dem Manager der Fantastischen Vier.

2009 ging Dieter dann wieder mit zwei ganz neuen Gesichtern an den Start: Moderatorin Nina Eichinger und Talentmanager Volker Neumüller (50) unterstützen ihn beim Rekrutieren der Gesangstalente. Zwei Jahre später holte sich der 66-Jährige dann die Sänger Fernanda Brandao (37) und Patrick hinters Jurypult. In den kommenden Seasons wurde immer wieder aufs Neue durchgemischt. So konnten Cascada-Frontfrau Natalie Horler (38), TV-Star Bruce Darnell (63), die Tokio Hotel-Twins Bill und Tom Kaulitz (30), Culcha Candela-Mitglied Mateo Jaschik (41), Schlagerikone Marianne Rosenberg (65), Popstar Mieze (41) und Rapper Kay One (35) mit ihrer Expertise punkten.

Für die zwölfte Staffel konnte RTL Sängerin Mandy Capristo (30), DJ Antoine (45) und Heino (81) verpflichten. In den darauffolgenden zwei Jahren mussten sich die Nachwuchstalente dem Urteil von "Idiot"-Interpretin Michelle (48) und Hitgarant H.P. Baxxter (56) von Scooter stellen – unterstützt wurde sie dabei zunächst von Schlagerprinzessin Vanessa Mai (28), später dann von Rapperin Shirin David (25). 2018 ergatterten dann Musikerin Ella Endlich (36), DJ Mousse T. (53) und Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk (30) einen Platz in der Jury.

Und dann startete die wohl bisher beliebteste Crew durch: In den vergangenen zwei Staffeln hatte Dieter nämlich seinen einstigen Schützling Pietro, Tänzerin Oana und Soulstimme Xavier, dessen Job gegen Ende von Staffel 17 Flori übernahm, an seiner Seite. Doch damit ist jetzt Schluss. Wer 2021 auf die Suche nach Deutschlands Superstar geht, ist bisher nicht bekannt. Gerüchten zufolge sind Michael Wendler (48) und Maite Kelly (40) heiße Kandidaten. Aber vielleicht gibt es ja auch ein Wiedersehen mit alten Gesichtern. Wen würdet ihr euch zurück in die Jury wünschen? Stimmt ab!

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Dieter Bohlen, Sylvia Kollek und Heinz Henn bei "Deutschland sucht den Superstar"

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Dieter Bohlen, Anja Lukaseder und Andreas "Bär" Läsker bei DSDS

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Volker Neumüller, Nina Eichinger und Dieter Bohlen, DSDS-Jury der sechsten und siebten Staffel

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Dieter Bohlen, Fernanda Brandao und Patrick Nuo, DSDS-Juroren

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Bruce Darnell, Natalie Horler und Dieter Bohlen bei DSDS

Getty Images Marianne Rosenberg, Mieze Katz, Prince Kay One und Dieter Bohlen bei DSDS, 2014

Getty Images Heino, DJ Antoine, Mandy Capristo und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2015

Getty Images H.P. Baxxter, Vanessa Mai, Michelle und Dieter Bohlen

MG RTL D Mousse T., Ella Endlich, Carolin Niemczyk, Menderes Bagci und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

