Dieter Bohlen (66) wird in der kommenden Staffel eine komplett neue DSDS-Jury zur Seite gestellt! Im vergangenen Jahr suchte der Poptitan noch gemeinsam mit Pietro Lombardi (28), Oana Nechiti (32) und Xavier Naidoo (48) nach Nachwuchstalenten. Xavier wurde aufgrund einiger umstrittener Videos aber schon während der Staffel rausgeworfen. Jetzt wird bekannt: Auch Pietro und Oana werden für die neuen Folgen nicht mehr zu ihrem Jurypult zurückkehren!

Wie Bild berichtet, wird die Jury – natürlich bis auf Urgestein Dieter – komplett neu besetzt. Auf Instagram bestätigte Pie die Neuigkeiten bereits. "Ich hätte es mir gewünscht, denn ich liebe DSDS. Natürlich ist ein kleines trauriges Auge da, aber ich bin leider nicht in der nächsten Staffel in der Jury", erklärte er in einem Video. Er hofft aber irgendwann auf ein mögliches Juror-Comeback. Oana hat sich zu ihrem TV-Aus bisher noch nicht geäußert.

Und wer bewertet stattdessen die Gesangstalente? Angeblich soll Maite Kelly (40) als Jury-Ersatz bereits feststehen. Außerdem steht offenbar auch Michael Wendler (48) in Verhandlungen mit dem Sender. Die letzte freie Jury-Stelle soll demnach an einen Rapper oder eine Rapperin gehen. Als mögliche Kandidaten werden bereits Loredana oder auch Bushido (41) gehandelt.

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Getty Images Maite Kelly beim "ZDF-Fernsehgarten"

