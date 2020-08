Beziehungsklartext im Hause Herren! Erst im vergangenen Dezember sorgten Jasmin (41) und Willi Herren (45) mit dieser Nachricht für überraschende Schlagzeilen: Der Schlagerstar und seine Frau hatten sich getrennt. Lange haben sie es damals aber nicht ohneeinander ausgehalten. Schon wenige Monate später feierten die zwei ihr großes Liebes-Comeback. Doch an was ist ihre Ehe überhaupt gescheitert? Ist etwa die Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars schuld an der Liebes-Misere? Promiflash hat nachgehakt...

Erst am vergangenen Mittwoch hatte der Ballermann-Star in der RTL2-Show Kampf der Realitystars angedeutet, dass der Sommerhaus-Fluch auch bei ihm und seiner Partnerin zugeschlagen hat. Im Gespräch mit Promiflash stellte Letztere jetzt ebenfalls klar, dass das Leben in der VIP-WG nicht ohne Spuren an ihrer Beziehung vorbeigegangen sei. "Die Situation und der von Dritten bewusst hervorgerufene Shitstorm würden keinem Paar guttun. Aber manchen Kollegen in der Branche ist so was egal. Die denken nur an ihr Ego", erklärte sie.

Im Nachhinein können die Blondine und der 45-Jährige aber positiv auf ihre kurzzeitige Pause zurückblicken. "Sie hat alles verändert. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und wie gesagt, der öffentliche Druck war weg", äußerte das Paar vor einiger Zeit im Interview. Ständig unter der Beobachtung der Öffentlichkeit zu stehen, habe ihnen in der Vergangenheit Probleme bereitet.

TVNOW Willi und Jasmin Herren im "Sommerhaus der Stars"

Adolph,Christopher / ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Dorint Charity Night 2019

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

