Haben Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) bereits heimlich geheiratet? Diese Frage stellen sich aktuell viele Fans! Der Grund: Kurz nach der überraschenden Verlobung des Beckham-Sprosses mit der Schauspielerin im Juli veröffentlichte die 25-Jährige ein Foto, auf dem ihr berühmter Partner offenbar einen Ehering trägt. Jetzt gibt es einen weiteren Hinweis: Ein guter Freund der Familie bezeichnete Nicola bereits als Brooklyns Ehefrau! Hat sich hier jemand verplappert?

Via Instagram postete der Beckham-Spross jetzt ein hübsches Schwarz-Weiß-Foto von seiner Partnerin: Darauf posiert Nicola, nur mit einem knappen Negligé bekleidet, für die Kamera. In den Kommentaren tauchte neben zahlreichen Komplimenten auch eine verdächtige Nachricht von Brooklyns Kumpel Leon Anderson auf: Er schrieb schlicht "Mrs. Beckham" unter die Aufnahme – demnach hätte die Blondine ihren Liebsten also schon geheiratet. Möglicherweise ist dies längst geschehen oder die Formulierung ist nicht ganz ernst gemeint.

Doch nicht nur dieses Detail macht die Fans stutzig – einige Nutzer glauben, unter dem weit geschnittenen Kleidchen einen gewölbten Bauch bei Nicola zu erkennen: "Ich denke, sie ist schwanger! Deswegen haben sie sich auch so schnell verlobt", mutmaßt eine Abonnentin, wofür sie viel Zuspruch bekam. Was denkt ihr: Ist da etwas dran? Stimmt ab!

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im August 2020

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz, Schauspielerin

Getty Images Nicola Peltz im September 2019 in Toronto

