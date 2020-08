Haben sich Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) etwa schon getraut? Der Kicker-Sohn und die Schauspielerin gaben erst Mitte Juli ihre Verlobung bekannt. Seither sind schon einige organisatorische Details um die anstehende Hochzeit des Jahres an die Öffentlichkeit gedrungen: So wollen David Beckhams (45) Spross und die Milliardärstochter offenbar sowohl in Großbritannien als auch in Florida, der Heimat der US-Amerikanerin, heiraten. Nun scheint es allerdings so, als sei es möglicherweise schon zum Jawort gekommen...

Lüftet die "Transformers"-Darstellerin in ihrer aktuellen Instagram-Story etwa ein süßes Geheimnis? Die 25-Jährige teilt einen Schnappschuss, der Brooklyns linke Hand auf ihrer zeigt. Dabei springt ein Detail sofort ins Auge – das Schmuckstück. An seinem linken Ringfinger, wo traditionell ein Ehering getragen wird, blitzt doch tatsächlich ein Accessoire hervor. Dabei glänzt es auch noch in einem typischen Gold – bedeutet das etwa, dass Brooklyn bereits ein verheirateter Mann ist?

Bisher hat sich jedenfalls weder das gemunkelte Brautpaar, noch die Familie des Fotografiestudenten oder der Clan der Blondine zu den Gerüchten geäußert. Bleibt also abzuwarten, ob Nicola und Brooklyn so plötzlich, wie sie ihre Verlobung bekannt gegeben hatten, auch ihre Ehe bekannt geben werden.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckhams Antrag an Nicola Peltz

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im August 2020

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

