Bahnt sich da etwa eine neue Lovestory in Hollywood an? Nach seiner Trennung von Irina Shayk (34) geht Bradley Cooper (45) offiziell als Singlemann durchs Leben. Zuletzt machten jedoch Gerüchte die Runde, das Ex-Paar würde sich wieder annähern. War das nur heiße Luft? Zumindest scheint der Schauspieler jetzt mit einer anderen Hollywood-Beauty anzubandeln: Bradley wurde am Strand mit Jennifer Garner (48) gesichtet – und dabei wirkten die beiden total harmonisch und vertraut miteinander.

Diese Bilder, die TMZ vorliegen, sehen nach Familienurlaub aus: Entspannt sitzen Jennifer und Bradley mit dessen Tochter Lea De Seine am Strand von Malibu und unterhalten sich angeregt miteinander. Der Beginn einer Romanze oder nur ein Treffen unter guten Freunden? Dass die beiden sich gut verstehen, ist jedenfalls kein Geheimnis. Anfang der 2000er Jahre lernten sich die Schauspieler am Set der Serie "Alien" kennen. Ob sich ihre Gefühle jetzt vertieft haben?

Auch die "30 über Nacht"-Darstellerin soll aktuell angeblich Single sein. Zuletzt war sie mit John Miller zusammen. Die Beziehung zu dem CEO eines großen Technikunternehmens beendete Jennifer angeblich vor Kurzem – etwa wegen Bradley? Was glaubt ihr: Läuft da was zwischen den beiden? Stimmt ab!

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Januar 2019 in New York

Getty Images Naomi Campbell, Bradley Cooper und Jennifer Garner, 2016

Getty Images Jennifer Garner bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im März 2018

