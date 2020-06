Sprühen bei Bradley Cooper (45) und Irina Shayk (34) wieder die Funken? Der Schauspieler und das Model waren fast vier Jahre lang zusammen. Im Juni 2019 gaben die beiden ihre Trennung bekannt, für ihre zweijährige Tochter Lea De Seine wollen sie aber weiterhin als Eltern an einem Strang ziehen. Das Ex-Paar soll sogar noch miteinander befreundet sein. Aus der Freundschaft könnte jetzt wieder mehr geworden zu sein: Sind Irina und Bradley wieder ein Paar?

Ein Insider verriet dem US-Magazin OK!: "Es heißt, dass sie und Bradley wieder zusammen sind. Sie verstehen sich besser als zuvor und fühlen sich sehr verbunden." Sie hätten in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, es noch einmal miteinander zu versuchen. "Wie es aussieht, ist es jetzt so weit", vermutete die anonyme Quelle weiter. Ob das jedoch stimmt, wird erst die Zeit zeigen. Offiziell sind die beiden schließlich weiterhin getrennt.

In einem Interview zu Beginn des Jahres schwärmte die 34-Jährige bereits in den höchsten Tönen von dem "Hangover"-Darsteller. "Ich denke, wir hatten großes Glück, das zu erfahren, was wir miteinander hatten", erzählte sie der britischen Vogue. Kurz darauf wurde sie gemeinsam mit Bradley bei einem Event gesichtet. In Begleitung des jeweils anderen erschienen sie dort jedoch nicht.

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk 2019 in Kalifornien

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Januar 2019 in New York

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper im Mai 2018 in New York



