Katy Bähm (26) packt über ihr Sexleben aus! Am Freitag zog die ehemalige Queen of Drags-Teilnehmerin in den Promi Big Brother-Container. Im Märchenwald präsentiert die Travestiekünstlerin sich von einer ungewohnten Seite und verzichtet komplett auf Make-up, Perücke und extravagante Garderobe. Jetzt legte Katy auch in einem Gespräch einen Striptease hin und überraschte mit einer Sexbeichte: Früher riss die Entertainerin sehr viele Frauen auf!

"Ich finde aktuell einfach Männer anziehender, weil ich mit Frauen schlechtere Erfahrungen gemacht habe", enthüllte Katy im Gespräch mit den anderen Bewohnern. Welche Erfahrungen sie genau gemacht hat, verriet sie nicht, doch es scheinen so einige gewesen zu sein. "Ich hatte viele Frauen", erzählte die 26-Jährige und fügte hinzu: "Ich hatte eine ziemlich wilde Zeit, wo ich jedes Wochenende auf Party war und eine andere Alte hatte."

Diese wilde Zeit liegt aber längst hinter der Perückendesignerin. Katy ist seit sieben Jahren mit ihrem Verlobten Francis zusammen, der sie auch bei ihrem Einzug in den TV-Container im Studio unterstützt hat. "Ich liebe dich", lauteten die letzten Worte der Dragqueen, bevor sie sich in das TV-Abenteuer aufmachte.

Katy Bähm "Queen of Drags"-Star

Katy Bähm, Ex-"Queen of Drags-Teilnehmerin

Katy Bähm, Travestiekünstlerin

