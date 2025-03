Katy Bähm: Das passierte in "Promis unter Palmen" zwei

Nachdem die erste Staffel von Promis unter Palmen damals ein voller Erfolg war, wurde eine weitere gedreht. Doch wegen des plötzlichen Todes des Entertainers Willi Herren (✝45) wurde die Ausstrahlung unterbrochen und das Format anschließend abgesetzt. Katy Bähm (31), die damals Teil der Sendung war, erinnert sich im Promiflash-Interview an Szenen, die dem Zuschauer verborgen blieben: "Ich erinnere mich an Momente, in denen einfach Bettdecken und alles aus dem Fenster geflogen sind aus dem zweiten Stock und einige Sachen."

Deswegen ist sich Katy auch so sicher, dass die aktuelle Staffel ihre nicht toppen kann. "Ich glaube, Reality-technisch kann keine Staffel mit unserer Staffel jemals mithalten. Also was da alles passiert ist, worüber wir teilweise nicht reden dürfen", verrät die Dragqueen im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Also, ich glaube, das kann keine Show so leicht toppen."

Die Dreharbeiten sind nicht spurlos an Katy vorbeigegangen. "Für mich war das wirklich eine Scheißzeit – und auch aus Pietätsgründen gegenüber Willi will ich dieses Kapitel einfach endlich schließen. Ich habe danach wirklich auch psychologische Hilfe gebraucht", erzählte die Queen of Drags-Bekanntheit im Jahr 2022 in ihrer Instagram-Story.

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

Instagram / burakbildik Burak Bildik alias Katy Bähm

