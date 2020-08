Bye bye kleines Mädchen – hallo junge Frau! Im April 2006 erblickte Suri Cruise (14), Tochter der beiden Schauspieler Tom Cruise (58) und Katie Holmes (41), das Licht der Welt. Bereits in jungen Jahren wickelte der Promi-Nachwuchs seine Fans mit seinem süßen Auftreten um den Finger. Inzwischen ist die Kalifornierin schon 14 Jahre alt und ein waschechter Teenager. Jetzt wurde Suri bei einem Ausflug in New York gesichtet!

Paparazzi knipsten die Jugendliche am vergangenen Montag nach einem Einkauf in der Ostküsten-Metropole. Das kindliche Image hat Suri längst abgelegt. Mit einer vollgepackten Tasche in den Händen spaziert die Schülerin an der Seite einer Freundin eine Einkaufsmeile entlang. Für ihren Shoppingtrip entschied sich die Beauty jedenfalls für ein äußerst gemütliches Outfit: Neben Leo-Hose, Flip-Flops und einem weiten Shirt durfte aber auch ein Mundschutz nicht fehlen.

Bereits in den vergangenen Jahren stellten einige Fans fest, dass Suri ihrer berühmten Mutter Katie immer ähnlicher sehe. Auch auf den aktuellen Aufnahmen sieht die 14-Jährige ihrer Mama wie aus dem Gesicht geschnitten aus: Besonders die dunkelbraune Haarpracht scheint sich das Duo geteilt zu haben.

MEGA Suri Cruise mit einer Freundin, August 2020

MEGA Katie Holmes mit ihrer Tochter Suri, Mai 2011

MEGA Tom Cruise mit Töchterchen Suri, Juli 2012

