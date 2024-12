Katie Holmes wegen Geldgerüchten um ihre Tochter Suri sauer

Katie Holmes (45) hat öffentlich Gerüchte zurückgewiesen, wonach ihre Tochter Suri Cruise (18) nach Erreichen ihrer Volljährigkeit Zugang zu einem Treuhandfonds ihres Vaters Tom Cruise (62) erhalten habe. Auf Instagram bezeichnete Katie die Spekulationen als "völlig falsch" und richtete klare Worte an das Blatt Daily Mail, das diese in die Welt rief: "Ihr könnt aufhören, euch Sachen auszudenken." Die Zeitschrift hatten behauptet, Suri sei durch den angeblichen Fonds zur Millionärin geworden.

Daily Mail hatte berichtet, dass Suri nicht nur vom "Top Gun"-Star Tom, sondern auch von Katie selbst einen Treuhandfonds erhalten habe. Katie zeigte sich über die Spekulationen verärgert und betonte, dass sie genug habe von falscher Berichterstattung. Bereits in der Vergangenheit hatte sie betont, wie wichtig es ihr sei, ihre Tochter vor negativer Medienberichterstattung zu schützen, insbesondere da Suri schon in jungen Jahren im Rampenlicht stand.

Katie, bekannt aus der Serie "Dawson's Creek", ist seit der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2006 eine liebevolle Mutter. Sie hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, um Suri ein normales Aufwachsen zu ermöglichen. In einem Interview mit dem Magazin Glamour im April 2023 schwärmte sie: "Ich bin sehr dankbar, ihre Mutter zu sein. Sie ist eine unglaubliche Person." Mutter und Tochter leben gemeinsam in New York City, wo Suri kürzlich erfolgreich ihren Highschool-Abschluss gemacht hat.

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021

Getty Images Katie Holmes und Tom Cruise bei der Vanity Fair Oscar Party 2012

